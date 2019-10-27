“Adaletin hakim kılındığı toplumlarda hep huzur ve barış olmuştur”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2. Hukuk Çalıştayı’na katıldı.

Hukuk Müşavirliği tarafından Ankara’da düzenlenen çalıştayda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hak ve adaletin gözetildiği toplumlarda huzurun, barışın gerçekleştiği bir hakikattir. Ama hak ve adaletin gözetilmediği toplumlarda barış, huzur ve güven duygusundan da bahsedilemez” dedi.

Şeyh Edebali’nin, ‘Oğul, insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ sözünü hatırlatan Başkan Erbaş, bu sözün özünde, hukukun ve adaletin olduğunu; insanı yaşatıp devleti ayakta tutan şeyin, hukuk ve adalet olduğunu kaydetti.

Dini, ahlaki, adli, idari, iktisadi bütün ilişkilerin temelinde hukuk ve adaletin olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Bu temelde meydana gelecek sapmalar, toplumda huzurun bozulmasına, barış ve kardeşliğin yok olmasına sebep olacaktır. Tarih bunun şahididir. Ne zaman adalet, hukuk toplumlarda hakim kılınmışsa o toplumlarda hep huzur ve barış olmuş, adaletin ve hukukun kaybolduğu toplumlarda da hep huzursuzluk olmuştur” diye konuştu.

“Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak, Diyanet İşleri Başkanlığının en temel görevlerindendir”

Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal bir kuruluş olduğunu ve Başkanlığın en temel görevlerinden birisinin de, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Böylesine önemli bir sorumluluğu üstlenen Başkanlığımız, bu amaca yönelik bütün çalışmalarını hukuku gözeterek yürütür. Anayasa’nın 136. maddesi ve 633 sayılı Teşkilat Kanunumuz ile bunlara istinaden oluşturulan kurumsal mevzuatımız, çalışmalarımız için oldukça önemlidir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak bu alanda yapılacak yeni düzenlemeler, bizim için çok büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Diyanet Akademisi’nin din hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş,şunları söyledi;

“Özellikle bilgi ve iletişim imkânlarının baş döndürücü bir süratle ilerlediği günümüz dünyasında din hizmetlerinin daha nitelikli ve donamlı din görevlileri ile yapılması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda din hizmetleri yanında, ülkesine ve milletine bağlı, kurumun amaçlarını kendi amaçları bilen, halkına hizmet etmenin Hakk’a hizmet olduğuna inanan görevliler yetiştirmek için eğitimler, çalışmalar yapan Başkanlığımızın, bu alanda daha iyi hizmet verebilmek için “Diyanet Akademisi”nin kuruluşuna yönelik çalışmaları bizleri heyecanlandırmaktadır. Diyanet Akademisi, Başkanlığımız için artık ‘olmazsa olmaz’ derecesinde bir zarureti ifade etmektedir. Hukuk Müşavirliğimizin bu konudaki çalışmalarının yasama süreçlerinden geçerek süratle tamamlanması Başkanlığımızın beklentisidir, arzusudur.”

“Hukuk kuralları ve mevzuat Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle birlikte değişmekte ve güncellenmektedir”

Başkan Erbaş, Hukuk Müşavirliğinin artan görev ve sorumluluklarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini kaydeden Başkan Erbaş, “Ülkemizde hukuk kuralları ve mevzuat, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçilmesiyle birlikte oldukça hızlı bir şekilde değişmekte ve güncellenmektedir. Başkanlığımızın artan personel sayısı, hizmet ve faaliyet alanlarımızın genişlemesi ve yeni hukuki problemler, mevzuatı yenileme ve güncelleme ihtiyacını ortaya çıkarmakta, bu yeni durum ise Hukuk Müşavirliğimizin sorumluluğunu artırmaktadır” dedi.

Hukuk Müşavirliği’nin taşra teşkilatlarında da yapılanarak mahallin hukuki işlerinin, doğrudan yerinde takip edilmesi imkânı sağlandığını dile getiren Başkan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanı olarak görev ifa ettiğimiz süre içinde, kurumun gelişimine uygun olarak diğer birimlerimizle birlikte, Hukuk Müşavirliğimizin bugün geldiği nokta itibariyle büyük bir değişim ve dönüşüm yapmış olması bizleri oldukça memnun etmektedir” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda; ortaya çıkan eylem planlarının değerlendirileceği, çalışma ve beklentilerle ilgili yeni eylem planlarının yapılacağını belirten Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Cumhurbaşkanlığımızın 100’er günlük eylem planlarıyla hızlı bir çalışma maratonuna girdiği bir dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim de bu tempoyu her alanda yakalamamız gerektiği açıktır. Müşavirliğimizin ilgi alanına giren hususlardaki özverili çalışmalarını, biraz daha yoğunlaştırarak sürdürmesi halinde, kurumumuzun burada anılan ve anılmayan tüm beklentilerinin makul bir sürede karşılanacağı aşikârdır. Önceki çalıştayda ortaya çıkan eylem planlarının değerlendirileceği ve saymış olduğum çalışma ve beklentilerle ilgili yeni eylem planlarının yapılacağı bu çalıştaydan, böyle bir yol haritasının çıkmasını beklediğimizi de ifade etmek isterim. “

1. Hukuk Müşaviri Selami Açan’a ve Hukuk Müşavirliği personeline çalışmaları için teşekkür eden Başkan Erbaş, “Çalıştayımızın en hayırlı neticeleri doğurmasını, bu çalıştayımızın daha nitelikli hukuk çalışmaları yapmamıza katkı sağlamasını Rabbim’den niyaz ediyor ve hepinize başarılar diliyorum.