Adaletin değil rantın bekçileri

İstanbul’a ikinci baronun kurulmaması için her türlü çirkefliği sergileyen, avukatları zorla sokaklara dökmeye çalışan baronlar ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Avukatların sosyal tesis olarak kullanması için İstanbul Barosu’na tahsis edilen 6 milyon dolarlık lüks bina ile yeni bilgiler deşifre oldu.

Ocak 2020’de kuruldu, 4 ay sonra işi kaptı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun avukatlar için tahsis edilen sosyal tesislerin gece kulübüne peşkeş çekilmesi ile ilgili söylediği sözlerin tamamı yalan çıktı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun TBB’nin avukatlar için satın aldığı binanın hiçbir giderinin olmadığını, boğaz manzaralı mekanın ihalesinin şeffaf bir şekilde yapıldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğu, Akit’in yaptığı araştırma ile gün yüzüne çıkarıldı. İstanbul Barosu’nun sosyal tesis olarak yaptırdığı binayı gece kulübü olarak kiralayan Bhava Group isimli şirketin bu yıl Ocak ayında kurulduğu, ihalenin ise ‘pazarlık usulü’ gerçekleştiği tespit edildi.

Adrese teslim anlaşma

İstanbul Barosu, Balmumcu’da boğaz manzaralı 898 m2 büyüklüğündeki devasa taşınmazı aylık sadece 25 bin liraya kiraya verirken, aynı bölgede 130 m2 bahçe katı bir daireye bile aylık 12 bin liralık değer biçildiği bildirildi. Ayrıca ruhsatsız içki satışı yaptığı gerekçesiyle önceki gün kapısına mühür vurulan işletmenin avukatlığını üstlenen Kerem Donat’ın da aynı zamanda İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi’nin başkanı olduğu öğrenildi. Üye avukatlar için yapılan ancak alem merkezi olarak faaliyet gösteren tesislerin toplamda 700 bin liraya yakın giderinin de baro bütçesinden harcandığı iddia edildi. Akit’in edindiği bilgilere göre, tesisin; başta emlak vergisi olmak üzere personel, bina bakım ve güvenlik hizmet giderlerinin büyük çoğunluğu da avukatların cebinden çıkıyor.

Baro ne demişti?

Türkiye Barolar Birliği tarafından sosyal tesis olarak alınan yerin, İstanbul Barosu’nca gece kulübüne kiralandığına yönelik 8 Ağustos’ta çıkan haberlerin ardından baro yazılı açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Açıklamada, işletmede farklı konseptlerde alanların oluşturulduğu ancak gece kulübü tarzı bir oluşumun mevcut olmadığı iddia edilmişti. Baro’nun açıklamada “sosyal tesis” olarak bahsettiği yerin sadece üst katının avukatlara tahsis edileceğini belirtmesi de dikkat çekici bulunmuştu. Baro ayrıca söz konusu yerin aylık sadece 25 bin liraya kiraya verildiğini ifade etmişti. Barolar Birliği, gündeme bomba gibi düşen gelişmeleri, İstanbul Barosu’na 10 Ağustos Pazartesi günü resmi bir yazıyla sormuştu. TBB Saymanlığı tarafından gönderilen yazıda, sosyal tesis olarak kullanılması için alınan binanın gece kulübü olarak işletmeciye kiraya verilmesi iddialarına cevap vermesi istenilmişti. Ancak İstanbul Barosu, 11 gün boyunca TBB’ye hiçbir şekilde cevap göndermemeyi tercih etti.