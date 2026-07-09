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Yerel Adaleti adliyede bırakıp kapı önünde birbirlerine girdiler
Yerel

Adaleti adliyede bırakıp kapı önünde birbirlerine girdiler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa Uluyol Adliyesi önündeki çay bahçesinde karşılaşan davalı taraflar arasında çıkan kavga adeta meydan savaşına dönüştü. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu, avukatların da bulunduğu kavgada tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru hafif yaralandı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bursa Uluyol Adliyesi önünde bulunan çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, görülecek dava öncesinde çay bahçesinde karşılaşan davalı taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdığı anlarda çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı güçlükle kontrol altına alan polis ekipleri tarafları ayırırken, arbedede bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı olayda 3 kişinin de çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Çay bahçesi işletmecisi yaşananları, "Burada çay içiyorduk. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Ne olduğunu anlayamadık. Herkes kaçışmaya başladı." sözleriyle anlattı.

Avukatların da bulunduğu kavga, çay bahçesinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine masa ve sandalyeler fırlattığı, polis ekiplerinin ise yoğun çaba harcayarak kavgayı sonlandırdığı görülüyor.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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