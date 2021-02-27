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Dünya "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesi uykularını kaçırıyor"
Dünya

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesi uykularını kaçırıyor"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, "Adalet ve Kalkınma Partisinin üçüncü defa iktidara gelmesinden korkuyorlar. Bu onların uykusunu kaçırıyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 08:13:00 -
"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesi uykularını kaçırıyor"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, bazı çevrelerin, hükümetin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) üçüncü defa iktidara gelmesinden endişe ettiğini söyledi.

PJD'nin ülkenin kuzeyindeki Fas kentinde düzenlenen toplantısında konuşan Osmani, bu sene planlanan seçimleri düşünmediklerini ancak buna hazırlandıklarını ve asıl hedeflerinin de seçim öncesi kalan sürede ülkeye hizmet olduğunu belirtti.

Bazı çevrelerin partiyi hedef aldığını ve çarpıtma kampanyaları yürüttüğünü kaydeden Osmani, "Adalet ve Kalkınma Partisinin üçüncü defa iktidara gelmesinden korkuyorlar. Bu onların uykusunu kaçırıyor" dedi.

Osmani'nin bu açıklamaları, Fas hükümetinin yeni seçim yasa tasarılarını oylamak üzere meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından geldi.

Fas'ta geçen saatlerde peş peşe iki istifa gelmişti. İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa er-Ramid ve PJD Ulusal Konsey Başkanı İdris el-Ezemi el-İdrisi görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

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