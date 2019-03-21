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Adalet ormanında fidanlar toprakla buluştu

Şanlıurfa’da Orman Haftası nedeniyle “Adalet Ormanı” oluşturuldu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:20
Adalet ormanında fidanlar toprakla buluştu

Şanlıurfa’da Orman Haftası nedeniyle “Adalet Ormanı” oluşturuldu.


GAP Vadisi Cumhuriyet Tesisleri arkasında kalan Beyazkuyu kırsal Mahallesinde Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Adalet Komisyonu Başkanı Mahir Taştimur, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammet Emin Ünalan, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler ve hükümlüler tarafından fidan dikildi.


Denetimli serbestlik altında bulunan ve yükümlülüğü devam edenlerle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin kamu hizmeti yükümlülüklerini böyle faydalı bir etkinlikle yerine getirdiklerini belirten Başsavcı Öztoprak, “Bu tür faaliyetler ile yükümlülerin kurallara uyma becerisi geliştirilirken, çalışma disiplini sağlaması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zaman planlaması açısından da tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Yükümlülerin meslek edinmelerinde ve kendi işlerini kurmalarında faydası olması açısından önemsediğimiz bir proje. Daha öncede hükümlülerimizle birlikte infaz uygulamaları kapsamında ihtiyacı olan okulların boya ve tadilat işlemlerini yerine getirmiştik. Bu konuda çok olumlu tepkiler aldık. Topraklarımızın yok olup gitmesini engelleyecek, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir Şanlıurfa bırakmak açısından oluşturduğumuz Adalet Ormanı ile önemli bir projeye daha imza atmış olduk. Biz geleceğimiz için bir adım atarak fidan diktik, bunları vatan, doğa ve insan sevgisiyle yeşertecek olan gençlerimize emanet edeceğiz. Projeye öncülük eden başta Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül olmak üzere Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze, Şanlıurfa ve Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumlarımızdaki görevliler ile yükümlü ve hükümlülerimize teşekkür ediyorum. Bu etkinlik vesilesiyle bizlere yardımcı olan Orman Bölge Müdürlüğü personelinin de Orman Haftasını kutluyorum” dedi.


Fidan dikiminin ardından Başsavcı Öztoprak, Cumhuriyet Savcıları ve hakimler, hükümlüler ile birlikte yemekte bir araya geldi. Etkinliğe, Başsavcı Öztoprak, Adalet Komisyonu Başkanı Taştimur, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimler ile Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Cingil, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yaşar Yüz, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yılmaz Topal, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Serdar Çelik, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Yusuf Gayır, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve hükümlüler katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:20
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