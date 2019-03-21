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’Adalet Ormanı’ fidanlarla buluştu

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Muğla’da da Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği alana Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları Bin adet fidan dikti.

21 Mart 2019 Perşembe 16:20
’Adalet Ormanı’ fidanlarla buluştu

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Muğla’da da Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği alana Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları Bin adet fidan dikti.


Menteşe Düzeyn mevkisindeki 10 dönümlük alanda gerçekleştirilen fidan dikim törenine Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Savcılar, Kurum Müdürleri, açık Ceza ve İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adalet Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı fidan dikim törenleri gerçekleştirildiğini söyledi. Yavuz, “Ağaç ve fidan dikimi ile ilgili kültürümüzde çok anlamlı ve güzel sözler vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, ‘ağaçsız, ormansız topraklar vatan değildir’ Peygamberimiz buyuruyor ki, “Bir kimse, bir kişi, kıyametin kopacağını bilse dahi elinde bir fidan varsa o fidanı diksin’ Bu kapsamda Sayın Adalet Bakanımızın öncülüğünde Türkiye’mizin, cennet vatanımızın tamamında Orman Bölge Müdürlükleri ile protokol imzalandı. Şu an itibari ile birçok bölgemizde fidan dikiyoruz” dedi.


Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Adalet Ormanı’ alanı olarak belirlenen Düzyen Mevkisi Orman deposu yanındaki alana bin adet fidan dikimi yapılırken, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Başsavcı İlyas Yavuz, Rektör vekili Prof. Dr. Adnan Diler, Kurum Müdürleri, Adliye personeli, Açık Ceza İnfaz kurumunda kalan hükümlüler ve Adalet Bakanlığı personeli tarafından Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar toprak ile buluştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:20
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