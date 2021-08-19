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Gündem Adalet geç de olsa tecelli etti! 28 Şubat'ın mimarlarından Çetin Doğan cezaevine gönderildi
Gündem

Adalet geç de olsa tecelli etti! 28 Şubat'ın mimarlarından Çetin Doğan cezaevine gönderildi

28 Şubat darbesinin mimarlarından Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 18:29:00 - 2021-08-19 18:34:13
Adalet geç de olsa tecelli etti! 28 Şubat'ın mimarlarından Çetin Doğan cezaevine gönderildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan emekli Orgeneral Çetin Doğan, bugün teslim olduğu Muğla Adliyesi’nde tutuklandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Çetin Doğan daha sonra Muğla Cezaevi’ne gönderildi.

Sağlık kontrolünden geçti

Bugün akşam saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinden korumaları eşliğinde çıkan emekli Orgeneral Çetin Doğan, iki araç ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ikametinden Bodrum Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Daha sonra adliyeye gelen polis ekipleri tarafından teslim alınan Çetin Doğan, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Çetin Doğan daha sonra Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderilmesinin ardından emekli Orgeneral Çetin Doğan, bugün Adliyeye giderek teslim oldu. Doğan, sağlık kontrolüne giderken yaptığı konuşmada, önce "Adalete teslim oluyorum” dedi. Ardından ise “Efendim sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun sonu gelecek. Ama bu sanıyoruz ki bu yüz karası bir şey. Türk Adaleti için yüz karası bir şey” ifadelerini kullandı.

Hazırlıklı geldiği görülen Çetin Doğan’ın valizleri hastane çıkışı kendisini cezaevine nakledecek olan araca yüklendi. Çetin Doğan’ı teslim alan polis ekipleri teslim etmek üzere Muğla Cezaevi’ne götürdü.

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Yorumlar

Servet

Bu esas adalet mahkeme i kubrada
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Putsavar

OHHHHH OHHHHHH İÇİMİZİN YAĞLARI ERİDİ OHHHHHH
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