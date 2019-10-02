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‘Adalet’ diyerek yürüyenler bizim için nerede?

Bir aydır süren eylemlerine sessiz kalan siyasetçiler ile sözde sanatçılara da tepki gösteren evlat nöbetindeki aileler, “Bazı siyasetçiler bizi görmezden geliyor. Adalet yürüyüşü yapanlar, bize adalet demiyor” ifadelerini kullandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
‘Adalet’ diyerek yürüyenler bizim için nerede?

 Hasan Türkmen  Ankara 

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti, bir ayı geride bırakırken, 50 ailenin katılımıyla devam ediyor. 30. günde Akit’e konuşan acılı anne ve babalar, evlatlarını almakta kararlı. 14 yaşındaki oğlu Tuncay Bingöl’ün İstanbul’da HDP’lilerce dağa kaçırıldığını söyleyen Fatma Bingöl, Akit’e yaptığı açıklamada 30 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğunu belirterek, “Biz çocuklarımızdan başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz evlatlarımız orada ölsün istemiyoruz. Bütün evlatlar için burdayız. Diğer annelere de sesleniyorum; kaçırılan çocuklarınız için, cesaretinizi toplayıp buraya gelin. Bize de destek olsunlar” dedi.

23 gündür HDP önünde, kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Özkan Aydın için nöbet tutan acılı baba Süleyman Aydın ise, “Biz sadece çocuklarımız için değil bütün Türkiye’nin çocukları için burdayız. Bugün sessiz kalanların çocuklarını yarın HDP’nin kaçırmayacağının garantisi yok. Çocuklarımızı kandırmasınlar artık. Bunlar şehir uzantıları ile birlikte çocuklarımızın okumasını istemiyorlar. Bu HDP Milletvekillerinin çocukları Avrupa’da Amerika’da kolejlerde okuyor. Bizim çocuklarımızın eline silah veriyorlar. Kendi çocuklarının eline ise gitar veriyorlar. Artık halkımız uyansın istiyoruz” şeklinde konuştu.

Celil Bektaş ise, “30 gündür burdayız. Bu sessiz kalan siyasetçiler, Gezi olaylarında ortalığı karıştıran sanatçı bozuntuları nerede? Biz artık onları tanımıyoruz. Can mı önemli, ağaç mı? Adalet yürüyüşü yapanlar, bize adalet demiyor. Kemal Kılıçdaroğlu gelsin bizim için de yürüsün, ne olacak? Sezai Temelli, Pervin Buldan kendi çocuğunu göndersin ben kalkıp gideceğim” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. HDP
  4. Diyarbakır anneleri
  5. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  6. evlat nöbeti
  7. Akit
  8. Tuncay Bingöl
  9. Fatma Bingöl
  10. Süleyman Aydın
  11. HDP Milletvekilleri
  12. Celil Bektaş
  13. Gezi olayları
  14. Kemal Kılıçdaroğlu
  15. Sezai Temelli
  16. Pervin Buldan
  17. Adalet yürüyüşü

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