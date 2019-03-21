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Adalet çalışanlarından "Adalet Ormanı"

Ordu’nun Ünye ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Tarım Ve Osman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik ilçede bulunan Adalet Ormanı’na yaklaşık 540 çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:04
Adalet çalışanlarından "Adalet Ormanı"

Ordu’nun Ünye ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Tarım Ve Osman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik ilçede bulunan Adalet Ormanı’na yaklaşık 540 çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.


Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında kamu yararına çalıştırılan hükümlüler ile açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerinde istihdam edilmesi amacıyla Türkiye genelinde "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" başlatıldı. Başlatılan proje ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından desteklenen proje ile yaklaşık 540 çam fidanı dikilirken toplamda 2500 fidan dikimi gerçekleştirilecek.


Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, "Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırma yükümlülüğü, yükümlünün ücretsiz olarak kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir kuruluşta kurumun yürütmekte olduğu hizmete yardımcı işlerde çalıştırılarak topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yarı yıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımları tarafından gerçekleştirilen okulların hükümlüler tarafından temizlik ve boya işlerinin yapıldığı çalışmalarımız Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kurumlarımız uygun görmüştür. Adalet Bakanlığı ile Tarım Ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik daha önce farklı protokoller imzalanmıştır. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi başlatılmıştır" dedi.


İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "İnsanların hem kendi gelecekleri için hem vatan toprağı için kendi adına bir fidan dikmesi doğaya ve gelecek açısından önemlidir. ’Bir dikili ağacımda benim olsun’ cümlesini genelde sık sık kullanan bir millet olarak, bu günün şartlarında ormanlarımız ve yeşil alanlarımızın çoğu yerinde insanlarımızın dikmiş olduğu ağaçlar mevcuttur. Bizler askerlik hükümlülüğü dolaysıyla bu toprakların en kıraç bölgelerini kullanarak oluşan ormanlardan ve ağaçlık alanlardan istifade ettik. Bu gün cezaevlerimizde bulunan hükümlülerimize onlarca meslek kazandırılıp topluma kazandırıldığını hepimiz görüyoruz" ifadelerini kullandı.


Program sonunda ilk olarak 540 çam fidanı toprakla buluşturuldu. Programa ayrıca Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin Özmen, Hakim ve Cumhuriyet savcıları, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Demirel, Denetimli Serbestlik Müdürü Bülent Demirel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, denetimli serbestlik yükümlüleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:04
  1. doğa

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