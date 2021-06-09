Adalet Bakını Gül’den Neşe Nur’a destek

Yeni Akit Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İstanbul Nişantaşı’nda bir kişinin sözlü ve fiili saldırısına maruz kalan Neşe Nur ile görüştüğünü belirterek konunun takipçisi olduğunu söyledi.

Saldırıya uğrayan Neşe Nur ile görüştüğünü belirten Bakan Gül sosyal medya hesabından da, “Nişantaşı’nda sözlü ve fiili saldırıya maruz kalan Neşe Nur Hanımefendi ile görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ileterek, daima yanında olduğumuzu bilmesini istedim. Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez.” ifadelerini kullanarak konunun takipçisi olacağını duyurdu.