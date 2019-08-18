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Adalet Bakanlığı'ndan yeni strateji!Hainlerin hepsini isteyecek

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz’da haince darbeye kalkışan, dünyanın dört bir yanına kaçan FETÖ’cülerin iadesi için yeni strateji uygulayacak.

18 Ağustos 2019 Pazar 08:38
Adalet Bakanlığı'ndan yeni strateji!Hainlerin hepsini isteyecek

Adalet Bakanlığı 15 Temmuz’un ardından dünyanın dört bir yanına firar eden FETÖ’cülerin iadesinde yeni strateji uygulayacak. Üst düzey bürokratlardan oluşan heyet ülkeleri dolaşıp muhataplarıyla yüz yüze görüşecek. Heyet firari örgüt üyeleriyle ilgili suçlama ve kanıtları ortaya koyacak ve teslimlerini isteyecek.

15 Temmuz anlatılacak

15 Temmuz’da kanlı bir darbeye kalkışan FETÖ’cülerin iadesinin sağlanması için Adalet Bakanlığı bünyesinde teknik bir ekibin oluşturulacağı öğrenildi. Büyükelçiler Konferansı’na katılan büyükelçilerin, ülkelerin örgüt üyelerinin iadesine sıcak bakmadığına ilişkin görüşleri üzerine oluşturulması planlanan teknik ekip, örgüt üyelerine kalkan olan başta ABD ile Avrupa ülkeleri olmak üzere iade talep edilen 94 ülkeye, FETÖ ve 15 Temmuz’u anlatacak, Türkiye’nin iade taleplerini yineleyecek. Türkiye, 94 ülkeden 618 FETÖ’cünün iadesini talep etmişti.

Birçok FETÖ’cü listede

1999 yılından bu yana ABD’de yaşayan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen gibi birçok FETÖ mensubu da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yurt dışına kaçtı. Bunların arasında il imamlarından ülke imamlarına, iş adamlarından gazetecilere, darbeci askerlerden mahrem imamlara kadar birçok isim bulunuyor. Türkiye, başta Gülen olmak üzere Akın İpek, Osman Hilmi Özdil, Ekrem Dumanlı, Tuncay Delibaşı, Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Adil Öksüz, Zekeriya Öz, Celal Kara gibi kritik isimlerin iadesini istedi.

94 ülkeden 618 iade

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasından en çok Almanya’dan teröristlerin iadesini istedi. Elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı ABD’den de onlarca iade talebinde bulundu. Sadece Gülen’in 7 kez iadesi talep edildi. Türkiye, bugüne kadar toplamda 94 ülkeden 618 FETÖ üyesinin iadesini istedi. Ayrıca 54 ülkeden de 154 FETÖ’cünün geçici tutuklanması talep edildi. Ancak Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile ABD, Türkiye’nin iade taleplerini karşılayamadı.

45 talep için ‘ret’ kararı

Bugüne kadar sadece Romanya, Türkiye’nin talebi karşısında somut adım attı. Romanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek yerleştirilmesi olayında rol alan İlker Usta ve Sedat Zavar’ı Türkiye’ye iade etti. Yine bakanlık verilerine göre, 23 ülke, sınır dışı etme yoluyla 109 kişiyi iade etti. Öte yandan şu ana kadar 45 iade talebi ‘ret’ ile sonuçlandı.

Büyükelçiler gündeme getirdi

İade taleplerine karşın FETÖ’cülerin sığındığı ülkeler Türkiye’yi oyalama taktiği yürütüyor. Bu durumu fırsat bilen örgüt üyeleri de ABD ile Avrupa ülkelerinde rahat bir yaşam sürüyor, ülke ülke gezebiliyor. Söz konusu ülkelerin tutumunun, 11. Büyükelçiler Konferansı’nda da gündeme geldiği belirtildi. Konferans için Ankara’ya gelen büyükelçiler ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de bulunduğu bir toplantıda, ülkelerin FETÖ’cülerin iadesine sıcak bakmadığı, FETÖ’nün buralarda bir kez daha anlatılması gerektiği görüşünün öne çıktığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 08:38
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanlığı
  3. 15 Temmuz
  4. FETÖ
  5. bürokrat
  6. ABD
  7. Avrupa
  8. Akın İpek
  9. Osman Hilmi Özdil
  10. Ekrem Dumanlı
  11. Tuncay Delibaşı
  12. Mustafa Özcan
  13. Abdullah Aymaz
  14. Adil Öksüz
  15. Zekeriya Öz
  16. Celal Kara
  17. Almanya
  18. Fetullah Gülen
  19. Romanya
  20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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