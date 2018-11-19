Adalet Bakanlığından yeni genelge
Adalet Bakanlığı yayımladığı yeni genelge ile Başsavcılaraçocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.19 Kasım 2018 Pazartesi 09:50
Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin başsavcılıklara genelge gönderdi.
Adalet Bakanlığı genelgesine göre cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlendiğinin öğrenilmesiyle derhal soruşturma başlayacak, başsavcı bilgilendirilecek. Genelgede, çocuğun ve kadının cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarla ilgili adli işlemlerdeki titizliğin ortak hassasiyet olduğu vurgulandı.
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