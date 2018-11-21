Adalet Bakanlığı’ndan aile birliği ataması

Göksel Çağlav Ankara

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Aile Birliği Mazereti Atama Planlaması’na ilişkin duyuru yayınladı. Duyuruya göre, Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri’nde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı memur sınav, atama ve nakil yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti sebebiyle naklen atanma/yerleştirilme taleplerinin değerlendirilmesi düşünülüyor.