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Gündem Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
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Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül yerine Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 10:15:00 -
Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atandı.

Abdulhamit Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdülhamid Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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çok tehlikeli bir görev! her gün cinayet işlenen bir ülkede caydırıcı ceza olmaması bakan ve cumhurbaşkanına büyük vebal yüklüyor.
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