Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı 2022! Zabıt katibi alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü CTE adli ve idari yargıda görev yapmak üzere; sözleşmeli zabıt kâtibi alımı yapacak. Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personel alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı zabıt katibi başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı 2022 alımlarının açıklanmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, aşçı, şoför, güvenlik görevlisi branşlarında iş başvurusunda bulunacak adaylar da başvuru tarihini sorgular oldu. Adalet Bakanlığı personel alımları sınavı için başvurular 1 Mart 2022 tarihi itibariyle başlayacak.

Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı ne kadar?

Adalet Bakanlığı adliyelerde görevlendirilmek üzere binlerce zabıt takibi alımı yapacak. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü CTE adli ve idari yargıda görev yapmak üzere; 3 bin 618 sözleşmeli zabıt kâtibi alımı yapacak.

Zabıt katibi başvuru şartları

Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

- Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak,

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

Zabıt katibi nedir nasıl olunur?

Zabıt katibi, üzerinde çalıştığı davaların kalem işlerini en iyi şekilde düzenlemek koşuluyla çeşitli görevler üstlenir. Yerine getirmesi gereken görevlerden bazıları şöyledir:

Dosya ve evrakların sisteme zamanında kayıt edilmesini sağlamak

Yargılama sürecindeki dosyaları eksiksiz ve düzenli olmak suretiyle muhafaza etmek,

Müzakereleri yazarak, haklarındaki takip işlemlerini yürütmek,

Serbest bırakma ya da tutuklama yazılarına yönelik hüküm özetlerini zamanında çıkararak, makama teslim etmek,

Nafaka ve miras gibi davalarda alınan kararları adliyedeki diğer görevlilerden önce yazmak,

Mahkeme dışında hakim huzurunda gerçekleşecek bütün işlemlerde hazır bulunmak,

İşlemleri biten dosyaların arşive gönderimini yapmak,

Tebligat evraklarını hazırlamak.

Zabıt Katibi nasıl olunur?

Zabıt katibi olmak için mesleki teknik liselerin adalet alanına bağlı “Zabıt Katipliği” bölümünde eğitim görmek gerekir. Ayrıca, Adalet Meslek Lisesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve meslek yüksek okullarının, adalet ön lisans bölümlerini bitiren kişiler “Zabıt Katipliği” yapabilir. Buna ek olarak herhangi bir orta öğretim, ön lisans ya da lisans programı mezunuysanız, KPSS sınavından 70 puan aldığınız takdirde Adalet Bakanlığı tarafından verilen Zabıt katibi ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.

Zabıt katibi olkmak için hangi okula gitmek gerekir?

Zabıt katibi olmadan önce mesleki anlamda teknik eğitim alma şartı bulunur. Adalet Meslek Yüksek Okulu kapsamında verilen bazı dersler şunlardır:

Adalet Meslek Etiği,

Hukuk Başlangıcı,

Anayasa Hukuku,

Yargı Örgütü,

Klavye Teknikleri,

Medeni Usul Hukuku Bilgisi,

Büro Yönetim Teknikleri,

Ceza Hukuku Bilgisi.