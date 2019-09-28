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Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman Adalet Bakanlığı alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacağını son dakika duyurusu ile açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı sözleşmeli kıdemli yazılım mimarı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, sistem yazılımları uzmanı başta olmak üzere 78 personel alımı yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? işte Adalet Bakanlığı personel alımı ilan detayları.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:27
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman Adalet Bakanlığı alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacağını son dakika duyurusu ile açıkladı. Adalet Bakanlığı sözleşmeli kıdemli yazılım mimarı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, sistem yazılımları uzmanı başta olmak üzere 78 personel alımı yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? işte Adalet Bakanlığı personel alımı ilan detayları.

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları istenen belgelerle beraber başvuruların 30/09/2019 tarihinden en geç 14/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık 3 / 18 mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:27
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