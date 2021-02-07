Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı KPSS şartı aramadan bünyesinde istihdam etmek üzere gerçekleştireceği sınav ile 5 bin uzlaştırmacı alımı yapacak. Adalet Bakanlığı 5 bin uzlaştırmacı personel alımı başvuruları 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve başvurular 18 Şubat 2021 Perşembe günü gece 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin uzlaştırmacı alımı için düzenlenecek yazılı sınav 9 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00’da tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (AnadoluAvrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacak. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?

Uzlaştırmacı alımı başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibi duyuruldu. İşte başvuru şartları;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak, Şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.