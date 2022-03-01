Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınavı ne zaman? Zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi alımları!

Adalet Bakanlığı 2022 yılında persone alımı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvuru tarihlerini de açıkladı.

Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı alımları son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanlığı infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli alımları için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınavına gireceklerin isim listesi ne zaman açıklanacak?

Mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için sözlü sınava çağırılacakların belirlenmesi:

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adalet Bakanlığı sözlü sınavları ne zaman 2022?

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınav konuları neler?

VI) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

2) Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli pozisyonlarına istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır. Adalet Bakanlığı alım ilan detayları için tıklayın