Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika! Adalet Bakanlığı alımları 2021 başvuru

Kamu personel alımı haberleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru başladı mı? Korona salgını sürecinde kamu iş ilanlarını an be an takip edenler kamu iş ilanları duyurusu üzerinden kamu personel alımları iş başvurusunda bulunmak istiyor. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan Adalet Bakanlığı personel alım ilanı sonunda yayınlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde 202 personel alımını Resmi Gazete'de yayımladı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarıyla ilgili detaylar...

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zamanan olacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zamanan yapılacak? Adalet Bakanlığı yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde 202 personel alımı yapacak. 31 Mart 2021 resmi gazetede yer alan ilan detaylarına göre Adalet Bakanlığı CTE, 37 öğretmen alımı, 108 psikolog alımı, 48 sosyal çalışmacı, 5 fizyoterapist, 2 veteriner ve 2 inşaat mühendisi alacak. Adalet Bakanlğıı personel alımı başvuruları ise 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır.

Adalet Bakanlığı CTE alımları

Adalet Bakalığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı CTE alımları özel şartları neler?

1) Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

2) Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

3) Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

4) Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

5) Veteriner (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Veteriner lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

6) Fizyoterapist (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

7) Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.

8) Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

9) Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak. Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılıyor?

A) Başvuru Şekli ve Süresi: a) Adaylar, başvurularını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

