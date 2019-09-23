Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendisi alımı

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. Adalet bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 29 sözleşmeli harita mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, jeoloji mühendisi, çevre mühendisi alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı mühendis alımı KPSS puanı ve sözlü sınav usulünce yapılacaktır. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı 2019 başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı ilanına ilişkin detaylar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan/branş için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 29 mühendis pozisyonuna aşağıda belirtilen branşlarda personel alımı yapılacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre her unvan/branş için ayrı ayrı en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

I) Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı genel başvuru şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı özel şartlar

Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen unvan/branşlarda Yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

III) Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı başvuruda istenecek belgeler:

1- Başvuru Formu (EK-1) (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunundışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)

2- Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (İlgili öğrenim kurumunca onaylanmış suret kabul edilebileceği gibi belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca da onaylanabilecektir.)

3- 2018-KPSS sonuç belgesi,

4- Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),

5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan, (EK-3)

IV) Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı başvuru yeri ve başvuru tarihi

Başvurular 23/09/2019 tarihinde başlayıp, 07/10/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Adaylar; bu ilânda belirtilen unvan/branşlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru formunda yer alan unvan/branşlardan sadece birini tercih edecek olup, birden fazla tercih yapanlar ile başvuru formunda yer alan tercih alanını boş bırakanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

V) Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı sözlü sınav yeri ve tarihi ne zaman?

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

VI) Sözlü sınavın şekli ve konuları neler?

Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

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