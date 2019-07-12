Adalet Bakanlığı personel alım başvuru formu zabıt katibi, mübaşir İKM alımı iş başvuru

Adalet Bakanlığı son dakika alım ilanında ortaöğretim (lise ve dengi okullar), önlisans ve lisans mezunu olmak üzere 12 bin 713 personel alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı’nın personel alımı konusunda başvuru şartları ve ilgili ilan için istenen başvuru belgelerinin yanında başvuru formu da yayınladı.

Adalet Bakanlığı 1099 icra katibi memuru alımı yapacak. Adalet Bakanlığı icra katibi memuru başvuru formu:

Adalet Bakanlığı 6 bin 126 İnfaz Koruma Memuru (İKM), 247 Büro personeli, 91 hemşire, 84 Teknisyen, 169 şoför, 24 aşçı ve 2 kaloriferci alımı yapacak. İKM, büro memuru, hemrişe vs. başvuru formu için tıklayınız

Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknisyen, Aşçı, Şoför Personel İstihdamı Sınav İlanı Başvuruları 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayıp, 16 Temmuz 2019 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknisyen, Aşçı, Şoför Personel Alımı başvuru formu için tıklayınız

Adalet Bakanlığı mütercim başvuru formu için tıklayınız

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez Ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Avukat, Destek Personeli (Hizmetli), Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi), Psikolog Ve Sosyal Çalışmacı Pozisyonlarında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı yayınlandı!. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, lisans mezunu 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına göre 17 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere sözleşmeli mütercim personel alımı ilanı yayınladı. Adalet Bakanlığı tarafından kendi web sayfası üzerinden yayınladığı ilana göre, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle 7 adet İngilizce, 2 adet Fransızca ve 1 adet Arapça dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Adalet Bakanlığı personel alım başvuruları için tıklayınız