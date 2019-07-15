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Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2019 | Başvurular ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) 6 bin 743 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:24
Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2019 | Başvurular ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) 6 bin 743 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2019 ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları neler?

Başvurularda, lisans mezunları için 2018 KPSSP3, önlisans mezunlan için 2018 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

4. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53 "üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:24
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