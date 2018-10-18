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Adalet Bakanlığı CTE mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı’na bağlı CTE bünyesinde alınacak olan zabıt katibi, destek personeli için gerçekleştirilen mülakat sonuçları açıklandı. Isparta, Gebze, Bartın, Nevşehir Adliyeleri personel alımlarına ilişkin mülakat sonuçlarını açıladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:03
Adalet Bakanlığı CTE mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı’na bağlı CTE bünyesinde alınacak olan zabıt katibi, destek personeli için gerçekleştirilen mülakat sonuçları açıklandı. Isparta, Gebze, Bartın, Nevşehir Adliyeleri personel alımlarına ilişkin mülakat sonuçlarını açıladı.

Adalet Bakanlığına bağlı il teşkilatlarına eleman alımları için yapılan mülakat sonuçları açıklanmaya başladı. Zabıt Katibi, İcra Katibi, teknisyen kadrolarındaki pek çok personel alımları konusunda gerçekleştiren  sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar açıklanmaya başlandı. Adalet Komisyonu Başkanlığına yapılacak alımlar memur sınav atama ve nakil yönetmeliğine çerçevesinde yapıldı.  Adalet Komisyonları tarafından açıklanan sonuçlara göre Isparta Adliyesi, Gebze Adliyesi, Bartın Adliyesi, Nevşehir Adliyesi personel alıma ilişkin sınav sonuçlarını içeren listeler kurumların internet sitelerinden açıklandı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:03
  1. Bartın
  2. Nevşehir
  3. Isparta
  4. adalet bakanlığı personel alım sonuçları
  5. cte mülakat sonuçları
  6. ısparta adliyesi
  7. gebze adliyesi
  8. bartın adliyesi
  9. nevşehir adliyesi

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