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Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk sınavı nerede yapılacak?

Adalet Bakanlığının mahkemelerin yükünü hafifletmen amacıyla oluşturulan arabuluculuk yöntemi nedeniyle binlerce kişi mahkemelere gitmeden davalık olduğu kişilerle uzlaşı sağlıyor. Adalet Bakanlığı 5 bin arabuluculuk personeli alımı yapıyor. Bakanlık arabuluculuk sınavı için İstanbul, İzmir başta olmak üzere 16 ilde arabuluculuk sınavı yapacak.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı ne zaman? Arabuluculuk sınavı nerede yapılacak?

Adalet Bakanlığının mahkemelerin yükünü hafifletmen amacıyla oluşturulan arabuluculuk yöntemi nedeniyle binlerce kişi mahkemelere gitmeden davalık olduğu kişilerle uzlaşı sağlıyor. Adalet Bakanlığı 5 bin arabuluculuk personeli alımı yapıyor. Bakanlık arabuluculuk sınavı için İstanbul, İzmir başta olmak üzere 16 ilde arabuluculuk sınavı yapacak.

26 Temmuz 2020’de yapılacak sınavla da 5 bin arabulucunun daha alınması planlanıyor. Böylece bir yıl içinde toplamda 10 bin arabulucu alınacak. Yeni alınacak arabulucularla birlikte sicile kayıtlı arabulucu sayısı 20 bin 287’ye çıkacak. Sınava zorunlu eğitimlerini alan hukuk fakültesi mezunları girecek. Sınav için 40 bin kişinin zorunlu eğitim aldığı belirtildi. Hacı Bayram Üniversitesi tarafından yapılacak sınavlar tek oturum halinde; Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon, Van olmak üzere toplam 16 merkezde yapılacak. Sınav soruları, çoktan seçmeli 5 seçenekli 100 sınav sorusu olacak şekilde hazırlanacak ve sınav süresi olarak 150 dakika verilecek. Adalet Bakanlığı, binlerce hukukçunun merakla beklediği 'Arabuluculuk Sınav'ının 24 Kasım'da tek oturum halinde, 16 farklı merkezde yapılacağını, sınavla 5 bin arabulucunun sisteme dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Gül’den arabuluculuk sınavı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Gül, "Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım atıyoruz. Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın Arabuluculuk Sınavını 24 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Malatya
  5. Kayseri
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Gaziantep
  9. Erzurum
  10. Diyarbakır
  11. Denizli
  12. Bursa
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adana
  16. Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı ne zaman?
  17. Arabuluculuk sınavı nerede yapılacak?

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