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Adalet Bakanlığı alımları ne zaman başvurular ne zaman başvuru şartları ne? Adalet Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak?

Son dakika haberlerine göre, Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak kadrolar hangiler merak konusu. Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan açık kadrolar için İnfaz Koruma Memuru (İKM), Büro personeli, Hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, zabıt katibi, mübaşir, icra Takibi personeli alımını yapılacağı son dakika olarak duyuruldu. Adalet Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler?

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
Adalet Bakanlığı alımları ne zaman başvurular ne zaman başvuru şartları ne? Adalet Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak?

Son dakika haberlerine göre, Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak kadrolar hangiler merak konusu. Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan açık kadrolar için İnfaz Koruma Memuru (İKM), Büro personeli, Hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, zabıt katibi, mübaşir, icra Takibi personeli alımını yapılacağı son dakika olarak duyuruldu. Adalet Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler? 

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019. Adalet Bakanlığınca, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek. Kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar sürecek. Adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen atamalara ilişkin detaylı bilgi Bakanlığın internet sitesinden edinilebilecek. 

Adalet Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak? 

Adalet Bakanlığı bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak.

1 - İnfaz Koruma Memuru (İKM),

2 - Büro personeli,

3 - Hemşire,

4 -Teknisyen,

5 - Şoför,

6 - Aşçı

7 - Kaloriferci

8 - Psikolog,

9 - Sosyal Çalışmacı,

10 - Öğretmen ve

11 - Veteriner hekim

12 – Avukat

13 – Zabıt katibi

14 – Mübaşir

15 – Destek elemanı

16 – İstatistikçi

17 – İcra Takibi personeli

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Son dakika CTE alımları

Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı ilanı| Başvuru tarihi ve başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı alımları son dakika CTE mübaşir, zabit katibi, icra katibi, infaz koruma memuru başvuruları yazılı sınavı

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
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