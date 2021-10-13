Adalet Bakanlığı alımları hakim savcı alımı başvurusu ne zaman? 2021 Adalet bakanlığı hakim savcı alımları son dakika!

2021 Hakimlik savcılık sınavı ne zaman? Hakimlik savcılık sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? gibi sorular Adalet Bakanlığı bünyesinde iş başı yapmak isteyen avukat, hakim ve savcı adayları tartından sorgulanır oldu. İşte Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru işlemleri.

Hakimlik savcılık sınavına başvurular konusunda Adalet Bakanlığından açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı, 2021 yılında ihtiyaç duyulması durumunda 100’ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere toplamda 1000 hakim savcı alımı yapacağını açıkladı.

Adalet bakanlığı hakim savcı alımları son dakika!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı işe alım sitesi üzerinde yayınlanan duyuruya göre 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalaet Bakanlığı yazılı yarışma sınavı

ve mülâkat sistemi ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı alınacak.

Hakim savcı alımı sınavları ne zaman yapılacak?

Hakim savcı alımalrı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı sınav başvurusu ne zaman?

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Hakim savcı alımı sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL’dir. Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

Hakim savcı alım şartları neler?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1986 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak. Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı merkezleri listesi

062 ANKARA/ÇANKAYA

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

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