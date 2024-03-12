Adalet Bakanlığı açıkladı! Katil oğlunu kaçıran Eylem Tok’a kötü haber
Adalet Bakanlığı Kaynakları, Eylem Tok ve oğlu için, "Olay bir adi suç olduğu için Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor. ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanlığı Kaynaklarından yapılan açıklama şöyle:
ABD'ye kaçan Eylem tok ve oğlu için en geç 10 gün içinde iade talepnamesi gönderecek.
Eylem Tok ve oğlunun ABD'den iadesi için ABD'de Müsteşar Yardımcısıyla görüşüldü.
ABD'li makamlar 'Konuyla ilgileneceğiz' dedi.
Olay bir adi suç olduğu için Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor. ABD bu tarz olaylarda zorluk çıkarmıyor.
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Eylem Tok'a gasp ve delilleri yok etme suçları da yönetilecek, suçlamalar iade talepnamesinde yer alacak.
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