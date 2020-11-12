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Ekonomi Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Ekonomi

Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:58:00 -
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, sözlü sınav ile Bakanlığın merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ile taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alınacak. Adaylar, başvurularını 25 Kasım’a kadar “https://pgm.adalet.gov.tr” internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak.

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