Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık merkez teşkilatına sözlü sınavla 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ve 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal hizmet uzmanı alınacak.
Adalet Bakanlığı Devlet Memurları Sınav, Görevlendirme ve Transfer Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylar 2020-KPSS (Grup B) 'ye yerleştirilmek şartıyla ilan edilen personel sayısının 5 katı sınava davet edilecektir.
Adaylar, 25 Kasım tarihine kadar e-Devlet sistemine "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresinden giriş yaparak başvurularını elektronik başvuru ile yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınavın yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.