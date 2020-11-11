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Aktüel Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Aktüel

Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:01:00 -
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık merkez teşkilatına sözlü sınavla 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ve 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal hizmet uzmanı alınacak.

Adalet Bakanlığı Devlet Memurları Sınav, Görevlendirme ve Transfer Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylar 2020-KPSS (Grup B) 'ye yerleştirilmek şartıyla ilan edilen personel sayısının 5 katı sınava davet edilecektir. 

Adaylar, 25 Kasım tarihine kadar e-Devlet sistemine "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresinden giriş yaparak başvurularını elektronik başvuru ile yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınavın yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

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