Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 300'ü erkek 100'ü kız 400 idari memur öğrenci sözlü sınav ve mülakatla 9-5 dereceli kadrolara alınacak.

İdari memur öğrenci için kurumun ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre başvurular 27 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilişim şube müdürlükleri ve bürolarına şahsen yapılacak ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya eşdeğerliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan 35 yaşını doldurmamış olmak, 2020 KPSS Lisans sınavının KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Sözlü sınavı ve mülakatı kazanarak öğrenci olarak kabul edilen adaylar hizmet öncesi eğitime alınacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar idari görevli olarak atanacaktır.