Adalet Bakanlığı 2020'de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemeler yaptı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığınca "kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda 2020'de önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Alınan bilgiye göre Bakanlık, bu kapsamda mağdurların adli süreçte bilgilendirilmesi ve psikososyal destek hizmetlerinden yaralanabilmesi amacıyla ülke genelinde 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kurdu. Müdürlüklerde görevli 803 uzman tarafından şiddet mağdurlarına psikososyal destek hizmetleri verilmeye başlandı.

Ayrıca mağdurların adli süreçte ikincil örselenmelerinin önüne geçmek, yargılama süresince uzmanlar eşliğinde ifade ve beyanların alınabilmesi amacıyla kurulan adli görüşme odalarının sayısını da artırıldı. 2019'da 59 olan adli görüşme odası sayısı, 2020 sonunda 90'a ulaştı.

Adalet Bakanlığı 2021'de 400 uzman alımı daha yapacak ve psikososyal destek ünitelerini daha da güçlendirecek, 2022'de yapılacak uzman alımlarıyla bu ünitelerin iki kat artırılması amaçlanıyor.

Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlanmasının hemen ardından ilgili düzenlemeler hızlıca uygulamaya konuldu.

Şiddet mağdurlarına meslek edindirme kursları, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ekonomik ve sosyal yardımlarından öncelikle yararlandırılması yönünde çalışmalar da yapıldı.

Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddet eylemleri nedeniyle ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere yönelik öfke kontrolü programları da uyguluyor.

Şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda bu durum ŞÖNİM'e bildiriliyor. Ayrıca kadına yönelik şiddet faili tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için ilgili kolluk birimine bildiriliyor.

- Tutuklama kararlarında yüzde 200 artış

Kadına yönelik şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü.

Kadına karşı işlenen suçlarda çıkan tutuklama kararları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 200 artış gösterdi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 2020'de 245 bin 948 kişi hakkında 271 bin 927 tedbir kararı verildi.

Uyuşturucu madde ve alkolün tesiri altında şiddet uygulayan 6 bin 50 kişi hakkında hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavilerinin sağlanmasına yönelik tedbir kararı verildi.

Israrlı takip mağduru 99 kadının nüfus ve kimlik bilgileri, 409 mağdurun iş yeri değiştirildi. 6 bin 17 mağdurun kimlik bilgileri gizlendi.

Elektronik kelepçe uygulaması artırıldı. 232 kişi hakkında 333 kez elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Verilen tedbir kararlarına uymayan 5 bin 748 kişi hakkında 6 bin 151 zorlama hapis kararı verildi.

Kadın cinayetlerinin bir önceki yıla göre, yüzde 21 oranında azaldığı kayıtlara geçti.



