  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alımları ne zaman?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 bin 400 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi alımların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı şartları

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:48:00 -
Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alımları ne zaman?

Kamuda çalışmak isteyenler sık sık güncel ilanların bulunup bulunmadığını araştırıyor. Son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, alımlar ne zaman?

Adalet bakanlığı 12 bin 400 personel alımları ne zaman?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Gül, 2022 yılında alım yapılacağını duyurdu. Bakan Gül, “2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” dedi.

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihi ve aranan şartların yer alacağı kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Faşizan karar sonrası harekete geçildi
Ekonomi

Faşizan karar sonrası harekete geçildi

Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan'ın daha önce hayata geçireceklerini duyurduğu "Yabancılardan nikah parası olarak 100 bin..
MSB duyurdu: O bölgede 1 askerimiz şehit oldu!
Gündem

MSB duyurdu: O bölgede 1 askerimiz şehit oldu!

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye karşı Suriye’de 2 yıl önce gerçekleştirdiği Barış Pınarı bölgesinde silahlı kaza sonucu yaralanan 1 aske..
Uzmanlardan kritik dolar yorumu!
Ekonomi

Uzmanlardan kritik dolar yorumu! "Bunu gören ülkelerin başında olabiliriz"

Doların yükselişi sonrası ekonomiyi değerlendiren uzmanlar, "dünyada yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek erken seçim çağrılarında bulunmak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay