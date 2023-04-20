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Ekonomi Adalet Bakanlığı 11 bin 205 personel alıyor
Ekonomi

Adalet Bakanlığı 11 bin 205 personel alıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-20 13:48:00 -
Adalet Bakanlığı 11 bin 205 personel alıyor

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı için 11bin 205 Sözleşmeli Personel alacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; bu kapsamda sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınavı yapılacak.

Bakanlık Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli 21 Psikolog ve 46 Sosyal Çalışmacı Personel Alımı da gerçekleştirecek.

Ayrıca; Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 419 Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak.

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