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Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama
Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-19 12:37:00 -
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama

Somali liderinin oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yeni görüntüler ışığında dosya, ek rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

(Somali liderinin oğlunun karıştığı kaza) Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yeni görüntüler ışığında dosya, ek rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hep beraber Adli Tıp raporunu bekleyelim

(Kiralar için yeni düzenleme olacak mı?) Arabuluculara 76 bin başvuru yapıldı. Kirayla ilgili arabuluculukta 32 bin anlaşma yapıldı.

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