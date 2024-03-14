Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Para sayma görüntüleriyle ilgili savcıya talimat vermesinin mümkün olmadığını kaydeden Tunç, "İmamoğlu suçluluk psikolojisi ve büyük bir telaş içerisinde hareket etmektedir." ifadelerini kullandı.

TUNÇ'TAN İMAMOĞLU'NA YANIT GECİKMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para sayma görüntüleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Habertürk ekranlarında konuşan Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki göstererek, "Adalet Bakanı çıktı, iddianame yazar gibi konuştu. Bu işlerde en son Adalet Bakanı konuşur. Birkaç saat ara vermeden sağ olsun iddianameyi yazdı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Gazeteci Fuat Uğur'a mesaj gönderen Tunç şu ifadeleri kullandı:

'TALİMAT VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bizim savcıya talimat vermemiz söz konusu değil. Basın mensuplarının sorusu üzerine görüntülerle ilgili soruşturma açıldığını ifade ettim. Görüntüler üzerine yapılan yorumlar, açıklamalar, sunulan belgeler tüm bunlarla ilgili çelişkili durumların ve şüpheli işlemlerin soruşturma kapsamında aydınlatılacağını ifade ettim.

'TELAŞI SUÇLULUĞUNDAN'

Suç unsuru var ise bunu belirleyecek olan Cumhuriyet Savcılığı’dır dedim. Bu konuyla ilgili özellikle yaptığım bir basın toplantısı değil. Soru üzerine verdiğim cevaptır. İmamoğlu suçluluk psikolojisi ve büyük bir telaş içerisinde hareket etmektedir. Onun seviyesine düşmek istemem. Onu muhattap da almak istemem. Çünkü yalanı çok rahat söylebilen, çirkeflikte sınır tanımayan biri. Telaşı suçluluğundan.

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