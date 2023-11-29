Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Fatih Terim Fonu açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Fatih Terim Fonu Olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Terim Fonu Olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Ocak’ta ikinci duruşma yapılacak. Yargı iddiaları araştıracak. Kimler suçlu, kimler suçsuz ortaya çıkacaktır.”
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