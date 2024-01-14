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Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Antalyasporlu yahudi hakkında açıklama!
Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Antalyasporlu yahudi hakkında açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-01-14 23:45:00 - 2024-01-14 23:52:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Antalyasporlu yahudi hakkında açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Katillerin saldırılarını lanetleyen Bakan Tunç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

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