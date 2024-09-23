Adalet Bakanı Tunç'tan şehit polis hakkında açıklama!

Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli soruşturmayı başlattılar. Emniyet ve yargı teşkilatımızla beraber, suç ve suçlularla mücadelemizdeki kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermeden, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozmaya çalışan suç şebekeleriyle tavizsiz mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Adaletin, mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olan ulvi bir kavram olduğunu ifade eden Tunç, adaletin tecellisinde görev yapanların kutsal bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

ZANLI TUTUKLANDI

Katil zanlısı Yunus Emre Geçti hakimlik sorgusunun ardından "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MÜSTAKİL ADALET SARAYLARIMIZDA 6 MİLYON METREKAREYE ULAŞTIK"

Tunç, adaletin tecellisi için hakim, savcı, avukatların yargının üç sac ayağı olarak çok büyük gayret içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adaletin tecelli edeceği mekanların elbette ki adaletin vakarına yakışır şekilde inşa edilmesi lazım. Bu anlamda ülkemiz çok mesafeler aldı. Özellikle son 22 yıldan bu yana, 2002'de sadece müstakil adalet sarayı 66 taneydi. Bugün 369 müstakil adalet sarayımız oldu. Toplam 500 bin metrekare kapalı alana sahipti müstakil adalet saraylarımız, bugün 6 milyon metrekareye ulaştık. Tabii burada adaletin tecellisi için biz sadece bina yapmaktan, adliyenin vakarına yakışır adalet sarayları inşa etmekten bahsetmiyoruz. Adaletin tecellisi için elbette ki bu yeterli değil. Bunu hep ifade ediyoruz. Özellikle 22 yıldan bu yana, güvenilir adalet sistemi için üç unsura çok önem verdik. Evet, fiziki imkanların yeterli, binaların içerisinde teknolojinin tüm imkanları olması lazım. Yargının gecikmeksizin tecelli etmesi için onlara her türlü lojistik desteği vermek lazım. Bu anlamda ülkemiz çok önemli mesafeler katetti."