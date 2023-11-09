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Gündem Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel'e bomba tepki
Gündem

Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel'e bomba tepki

Yeniakit Publisher
2023-11-09 08:13:00 -
Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel'e bomba tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yargıtay’ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin “Meclise karşı bir darbe girişimidir” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde ‘Meclise yönelik darbe yapıldığı’ şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir” dedi.

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclise yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir” ifadelerine yer verdi.

Tunç paylaşımının devamında, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararının olmayacağını belirtti.

Ayrıca hukuk devletinde sorunların sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözüleceğini ifade etti.

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