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Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-09-09 01:34:00 -
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran' hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın otopsi işleminin tamamlandığını ve 1 kişinin daha gözaltına alınarak soruşturmadaki gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40'ta tamamlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

ÖRNEKLERİN BİR KISMI İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINCA İNCELENECEK

Bakan Tunç İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak olan incelemeden sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenleneceğini belirterek, “Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMADA GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda 1 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı ve yaptığı paylaşımda, “Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır” ifadelerine yer verdi.

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