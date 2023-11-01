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Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-01 15:40:00 - 2023-11-01 16:34:59
Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemenin Can Atalay kararına ilişkin olarak, "Yargı bağımsızdır. Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız." dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi' Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak, dosyayı üst yazıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Karar tepki toplarken, konuyla ilgili Adalet Bakanı Tunç açıklama yaptı.

Adalet Bakanı'nın yorum yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Tunç, yargının bağımsız olduğunu ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir." diyen Bakan Tunç, yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması anayasaya aykırı olduğunu da sözlerine ekledi.

Yargı sürecini bekleyeceklerini dile getiren Bakan Tunç, "Anayasamızda yüksek mahkemeler vardır. Karara saygı duyacağız. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız. Hep beraber süreci inceleyeceğiz. Hep beraber hukuk devletini koruyalım. 83. madde yeni icat edilmedi. Hukuk devletini korumak herkesin görevidir." dedi.

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