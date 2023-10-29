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Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-29 07:22:00 -
Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ateşkes kararını değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç " “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında hemen uygulanabilir kalıcı ve sürekli ateşkes çağrısına ilişkin 27 Ekim tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararı, İsrail’in savaş suçu işlediğine, soykırım yaptığına ve insanlığa karşı suç işlediğine dair önemli bir tespittir” diye konuştu.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BM Genel Kurulu'nun ateşkes kararı alması hakkında değerlendirme yaptı. Kararın, İsrail’in savaş suçu işlediğine dair önemli bir tespit olduğunu belirten Tunç, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında hemen uygulanabilir kalıcı ve sürekli ateşkes çağrısına ilişkin 27 Ekim tarihli BM Genel Kurulu kararı, İsrail’in savaş suçu işlediğine, soykırım yaptığına ve insanlığa karşı suç işlediğine dair önemli bir tespittir." dedi.

"ER YA DA GEÇ İNSANLIK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Tunç, "BM Genel Kurulu Kararı, uluslararası hukuk açısından yumuşak hukuk (soft law) tabir edilen nitelik taşıması ve uluslararası hukukun konuyla ilgili olarak ne olduğuna ilişkin tespitler içermesi bakımından önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Geçmişte bu tür kararların Lahey Uluslararası Adalet Divanı yargılamalarında delil olarak kabul edildiğini vurgulayan Tunç, “Yüksek bir çoğunlukla kabul edilen bu tür kararlar geçmişte Lahey Uluslararası Adalet Divanı yargılamalarında delil olarak kabul edilmiştir. İsrail önünde sonunda çocuk katliamlarının, sivilleri hedef alan saldırıların hesabını Adalet Divanı önünde vermeye başladığında BM Genel Kurulu Kararına atıf yapılacak, katliam emrini veren İsrail’in tüm üst düzey yetkilileri olmak üzere konuya dahli olan tüm sorumluların açık bir suç işleme kastı olduğu gerekçesi ile cezalandırılacaktır. İsrailli yetkililer başta Cumhurbaşkanı ve Başbakanları olmak üzere er ya da geç insanlık önünde hesap vermekten kaçamayacaktır” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Ömer

zalim işğalci ,soykırımcı, kan emici ,cani hayvandanda aşağıların aşağısı, lanetli azgın kavim israil ,yaptığı insanlık suçunun cezasını çekmeli,yaşattıklarını yaşamalı kibir budalaları firavunlar
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