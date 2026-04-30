Adalet Bakanı Gürlek’ten "Sosyal Medya Yasası" ve "Faili Meçhul" açıklaması: Yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçecek yeni düzenleme ve faili meçhul dosyaların akıbetine dair kritik açıklamalarda bulundu. Medya Tava yazarı Hacı Yakışıklı’ya konuşan Bakan Gürlek, dijital mecralarda "trol" ve sahte hesap dönemini kapatacak E-devlet doğrulama sisteminin detaylarını paylaştı.

Sosyal Medyada "E-Devlet Anahtarı" Dönemi

Bakan Gürlek, kamuoyunda uzun süredir tartışılan sosyal medya yasasının 2026 yıl sonuna kadar tamamlanacağını müjdeledi. Yeni sistemle birlikte kullanıcıların kimlik bilgileri doğrudan platformlarla paylaşılmayacak; ancak her kullanıcı E-devlet üzerinden alacağı bir "doğrulama kodu" (anahtar) ile hesap açabilecek.

Bakan Gürlek, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi:

“Kişilerin sahte hesaplar açması engellenecek. Kişiler sosyal medya hesabı açarken Edevlet üzerinde doğrulama kodu yani anahtar alacak. Sosyal medyaya girerken kimlik bilgileriyle değil işte bu doğrulama koduyla girecek, yani doğrulamanın yapıldığına dair onay bilgisi aktarılacak.”

638 Faili Meçhul Dosya Mercek Altında

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oldu. Bakan Gürlek, bu birimin "suçların cezasız kalmaması" ilkesiyle hareket edeceğini belirterek, halihazırda 638 dosya ve 692 maktulün titizlikle incelenmeye başladığını duyurdu.

İncelemelerin popülizmden uzak bir stratejiyle yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Biz burada esasında dosyanın adına bakmıyoruz. Hangi isimlere ait olduğuna bakmıyoruz. Meseleyi istatistik ve rakam olarak görmüyoruz. Popülizme değil herkese önem veriyoruz. Her bir can bizim için değerlidir, kutsaldır. 638 dosyayı baştan aşağı inceliyoruz. İlla soruşturma açılacak diye bir mevzu da yok. Bu bir inceleme." ifadelerini kullandı.

"Ucu Nereye Giderse Gitsin"

Yeni kurulan daire başkanlığının, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordinasyonu sağlayacağını ve delillerin yeniden analizi için stratejiler geliştireceğini belirten Bakan Gürlek, adaletin tesisi konusunda kararlı bir duruş sergiledi. Görüşmeyi aktaran Hacı Yakışıklı, Bakan Gürlek’in "ucu nereye giderse gitsin" parolasını bir söylemden öte, bir çalışma disiplini olarak benimsediğini ifade etti.

Hacı Yakışıklı görüşmeyi şöyle özetledi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kafasında her şey net, yani ne istediğini ve hangi yollarla millete hizmet edeceğini çoktan planlamış. Sorulara anında cevaplar veriyor. Kendisiyle sohbetimde gördüm ki Adalet Bakanı’nın son günlerde sıkça duyulan “ucu nereye giderse gitsin” ifadesi öylesine söylenmiş bir ifade değil. Mazlumun âhının arşı titrettiğinin ziyadesiyle farkında ve bu şuurla bu hassas ve mühim sorumluluğu üstlenmiş. Son olarak “hemşehri sayılırız” diye o meşhur İç Anadolu samimiyetinden de dem vurarak daha sonra yeniden görüşmek üzere kendisiyle vedalaştık.