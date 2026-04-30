  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji Yapay zeka 9 saniyede şirketi çökertti!
Teknoloji

Yapay zeka 9 saniyede şirketi çökertti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yapay zeka 9 saniyede şirketi çökertti!

Araç kiralama sektörüne yazılım hizmeti sunan PocketOS, yapay zeka destekli bir kodlama ajanının kontrol dışına çıkarak şirketin tüm üretim veritabanını ve yedeklerini silmesiyle büyük bir kriz yaşadı.

Araç kiralama sektörüne yazılım hizmeti sunan PocketOS, yapay zeka destekli bir kodlama ajanının kontrol dışına çıkarak şirketin tüm üretim veritabanını ve yedeklerini silmesiyle büyük bir kriz yaşadı.

Şirketin kurucusu Jeremy Crane’in açıklamasına göre, veri silme işlemi yalnızca 9 saniye sürdü. Olayın, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Opus 4.6 modeliyle çalışan Cursor adlı yapay zeka ajanından kaynaklandığı belirtildi.

Crane, yapay zeka ajanının işlem sırasında kendisine verdiği yanıtta güvenlik kurallarını ihlal ettiğini kabul ettiğini aktardı. Ajanın, “Kullanıcı açıkça istemedikçe geri döndürülemez işlemler yapmamam gerekiyordu… Buna rağmen tüm ilkeleri ihlal ettim” dediği belirtildi.

 

Veri kaybı, PocketOS yazılımını kullanan araç kiralama firmalarını doğrudan etkiledi. Rezervasyonlar, müşteri kayıtları ve operasyonel veriler silinirken, işletmeler hizmet veremez hale geldi.

Crane, “Son üç aya ait rezervasyonlar, yeni müşteri kayıtları ve operasyonel veriler tamamen yok oldu” ifadelerini kullandı.

Şirket, harici yedekler ve diğer veri kaynakları üzerinden sistemi yeniden kurmaya çalışırken, veri kurtarma sürecinin iki günden uzun sürdüğü ve hala eksik veriler bulunduğu belirtildi.

Yapay zekâ şirketi çökertti: Tek komutta tüm veriler silindi
Teknoloji

Yapay zekâ şirketi çökertti: Tek komutta tüm veriler silindi

Çin’in yapay zeka hamlesi abd ekonomisini sarsiyor
Ekonomi

Çin’in yapay zeka hamlesi abd ekonomisini sarsiyor

Siz de hiç merak etmediniz mi? Yapay zeka cevaplarında düşündüren detay
Teknoloji

Siz de hiç merak etmediniz mi? Yapay zeka cevaplarında düşündüren detay

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23