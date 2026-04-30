Araç kiralama sektörüne yazılım hizmeti sunan PocketOS, yapay zeka destekli bir kodlama ajanının kontrol dışına çıkarak şirketin tüm üretim veritabanını ve yedeklerini silmesiyle büyük bir kriz yaşadı.

Şirketin kurucusu Jeremy Crane’in açıklamasına göre, veri silme işlemi yalnızca 9 saniye sürdü. Olayın, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Opus 4.6 modeliyle çalışan Cursor adlı yapay zeka ajanından kaynaklandığı belirtildi.

Crane, yapay zeka ajanının işlem sırasında kendisine verdiği yanıtta güvenlik kurallarını ihlal ettiğini kabul ettiğini aktardı. Ajanın, “Kullanıcı açıkça istemedikçe geri döndürülemez işlemler yapmamam gerekiyordu… Buna rağmen tüm ilkeleri ihlal ettim” dediği belirtildi.

Veri kaybı, PocketOS yazılımını kullanan araç kiralama firmalarını doğrudan etkiledi. Rezervasyonlar, müşteri kayıtları ve operasyonel veriler silinirken, işletmeler hizmet veremez hale geldi.

Crane, “Son üç aya ait rezervasyonlar, yeni müşteri kayıtları ve operasyonel veriler tamamen yok oldu” ifadelerini kullandı.

Şirket, harici yedekler ve diğer veri kaynakları üzerinden sistemi yeniden kurmaya çalışırken, veri kurtarma sürecinin iki günden uzun sürdüğü ve hala eksik veriler bulunduğu belirtildi.