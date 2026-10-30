Adalet Bakanı Gürlek: Gençler çetelere bırakılmayacak kadar değerli

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın gözünün nuru, davamızın delikanlıları, 'Türkiye Yüzyılı'nın en önde giden süvarileri olan AK Parti gençliğiyle bu buluşmada bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Salondaki heyecana, kararlılığa ve gençlerin gözlerindeki inanca bakınca yarınlarına dair ümidinin daha da güçlendiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Sizler bu teşkilatın yalnızca genç yüzleri değilsiniz. Sizler davamızın yenilenen dili, yükselen enerjisi ve geleceğe uzanan iradesisiniz. Sizin göreviniz, geçmişte yapılanları yalnızca tekrar etmek değildir. Sizden beklediğimiz; bu davanın temel değerlerini anlayarak, koruyarak ve geliştirerek çağın diliyle yarınlara taşımanızdır. Sizler bizlerin vitrini, bu davanın geleceğinin kodlarını yazan sivil ordularısınız" ifadelerini kullandı.

'İRADE MESELESİDİR'

Geleceğin Türkiye'sinin inşasında gençlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Gürlek, bir davaya sadakatin geçmişi tekrar etmek değil, aynı inanç ve kararlılıkla yeni ufuklar açmak olduğunu vurguladı. Gürlek, şöyle konuştu:

"Gençleri siyasetin merkezine almak, bir irade meselesidir. Siyasette sizin için ayrılmış bir yer açılmasını beklemeyin. Çalışmanızla, birikiminizle ve gayretinizle o yeri siz açın. Bir devam ve beka halkası olarak geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağı siz gençlersiniz. Kimin hangi göreve geldiğine değil, sizin bu davaya ne kattığınıza odaklanın. Unvanın büyüklüğüne değil, üstlendiğiniz sorumluluğu ne kadar hakkıyla yerine getirdiğinize bakın. Makamla değer kazanmaya çalışanlardan değil, bulunduğu makama değer katanlardan olun. Şunu daima aklınızın bir köşesinde tutun. Bu milletin gençlerini geçmişte, 'Sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni' diyerek ve etnik kökenlerine göre birbirinden ayırdılar. Bölgecilik yaptılar, Anadolu insanını aşağıladılar, kendi oy haklarını sizlerin oy haklarından üstün tuttular. İnançlarımızla, kültürel farklılıklarımızla uğraştılar. Üç tane ağacı bahane edip sokakları karıştırmayı, milli ve manevi değerlerimize hakaret etmeyi meziyet bildiler. 'Bu ülkeyi siz yönetemezsiniz, sizin seçtikleriniz muhtar bile olamaz' diye bu milletin iradesine engel olmaya çalıştılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar. Yakın tarihimizde yaşadığımız onca ibretlik mesele var. O sebeple asla rehavete kapılmayıp iri ve diri şekilde birbirimize sarılarak bu kutlu yürüyüşü ait olduğu hedefe ulaştırmak zorundayız."

'BİZİM GENÇLERİMİZ TEKNOFEST GENÇLİĞİDİR'

Bakan Gürlek, Adalet Bakanı olarak üzerinde en fazla hassasiyetle durduğu konuların başında gençlerin geleceği olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz üzerinde oynanan tüm oyunları bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz. Onların üreten, düşünen ve dünya gençliğiyle rekabette en iyi noktaya gelen bireyler olmalarını sağlayacak zemini oluşturmak ve hukuk güvenliğini güçlendirmek için hassasiyetle, samimiyetle gayret ediyoruz. Bizim gençlerimiz TEKNOFEST gençliğidir. Bizim gençlerimiz uzay ile roket ile robot ile yapay zeka ile uydu ve uçak teknolojileriyle, çağın teknolojik yarışıyla ilgilenmelidir. Bizim gençlerimiz; bahis çetelerinin, sokak çetelerinin, terör çetelerinin, çıkar çetelerinin ve sosyal medya çetelerinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir."

Bakan Gürlek, gençlerin teknolojik dönüşüme yön vermeleri gerektiğini ifade etti.

'BAŞKALARININ GÖZÜNDEN BAKMAYIN'

Zamanın ruhunun çok hızlı değiştiğini söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek şunları söyledi:

"Kuşaklar arası geçişler çok kısalıyor. Bu çağı ıskalamamamız lazım. 'Türkiye Yüzyılı', aynı zamanda gençlik yüzyılıdır. Sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Siz, bizler için en çok korunması gereken varlıklarımızsınız. Dünyayı tanıyın ama dünyaya başkalarının gözünden bakmayın. Kendi aklınızla düşünün, kendi sözünüzü söyleyin. Temas kurduğunuz her genç dostunuza 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi anlatın. İstiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Bin yıllık vatanımızı canımız pahasına savunduk. Bu savunma hattının en somut unsuru gençlerdir. Gençlerimizin en önemli sorunlarından biri, dijital platformlara hapsedilmeleridir. Gençlerin sanal bir dünyada zihnen esir alınmaya çalışılması, bizim olduğu kadar tüm dünyanın da sorunudur. Biz bu sorunla mücadele etmeye kararlıyız."

'TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÖN VEREN ÖNEMLİ GÜÇ'

Bakan Gürlek, AK Parti'de gençlerin yalnızca saha çalışmalarında yer alan bir kitle değil, siyasetin merkezinde fikir üreten ve 'Türkiye Yüzyılı'na yön veren önemli bir güç olduğunu ifade etti. Gençleri hedef alan suç örgütlerine karşı devletin kararlı mücadelesini sürdüreceğini belirten Bakan Gürlek, suçun olduğu yerde hukukun işleyeceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Bakan Gürlek adaletin yüzyılının, gençlerin geleceğe endişeyle değil, güvenle baktığı bir Türkiye'nin adı olduğunu söyledi.

'KİRLİ SENARYOLARI BOZUP GEÇECEPĞİZ'

Terör meselesini artık ülkenin gündeminden tamamen çıkarmak istediklerini belirten Bakan Gürlek şöyle devam etti:

"Çünkü terör yalnızca canlarımızı almadı; gençliğimizin zamanından, ülkemizin imkanlarından ve ortak geleceğimizden de çaldı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, gençlerimizin hayatını karanlık hesaplara kurban etmeme iradesidir. Bu hedef; farklılıklarımızı çatışma sebebi haline getirmek isteyenlere karşı ortak vatanımızı ve kardeşliğimizi savunmaktır. Biz bunun için kararlıyız. Bu yürüyüşü sabote etmeye, gençlerimizin arasına nifak sokmaya ve ülkemizi yeniden eski karanlık günlerine döndürmeye çalışanlara hukuk ve demokrasi içerisinde geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin gençliğini birbirine düşürmek isteyen bütün kirli senaryoları birlik ve kardeşliğimizle bozup geçeceğiz."

Bakan Gürlek, AK Parti gençliğinin gündem belirleyen, değişime yön veren ve çözüm üreten bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, gençlere önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Gençlerin alkol, uyuşturucu ve kumar gibi tehlikelerden korunması gerektiğine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Bir tek gencimizi bile kaybedecek lüksümüz yoktur" dedi.

Teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Bakan Gürlek, fikirlerin nezaketle dile getirilmesi ve eleştirilerin çözüm önerileriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. 'Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin emeği, iradesi ve sorumluluk bilinciyle inşa edileceğini kaydeden Bakan Gürlek, gençlerden heyecanın yanı sıra emek, sözün yanı sıra eser, itirazın yanı sıra çözüm beklediklerini dile getirdi.