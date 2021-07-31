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Gündem Adalet Bakanı Gül'den Konya katliamı açıklaması
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Adalet Bakanı Gül'den Konya katliamı açıklaması

Konya'da 7 kişinin katledilmesi olayıyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olayın etnik veya ideolojik bir nedenle ilgili olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 01:19:00 - 2021-07-31 01:22:26
Adalet Bakanı Gül'den Konya katliamı açıklaması

Konya'daki katliama ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil.’’ dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da yaşanan cinayetle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Olayın etnik veya ideolojik saikle ilgisi yok

 

Gül, “Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadelerine yer verdi.

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