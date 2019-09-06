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Adalet Bakanı Gül: "Elektronik tebligat sayısı 10 milyonu geçti. Bu da 125 milyon lira tasarruf anlamına geliyor."

06 Eylül 2019 Cuma 10:38
Adalet Bakanı Gül: "Elektronik tebligat sayısı 10 milyonu geçti. Bu da 125 milyon lira tasarruf anlamına geliyor."
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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:38
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