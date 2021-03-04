Adalet Bakanı Gül: Bu plân bütün insanlarımız için

AA Editör Masası’na konuk olan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı buradaki tüm faaliyetler, iki yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Biz milletimize ne söz verdiysek yapan bir partiyiz, hükümetiz. Dolayısıyla ne aldatan ne aldanan olacağız. Bu konudaki hedeflerimizi koyacağız. Milletimizin denetimine açacağız. Uygulandıkça, İstiklal Caddesi’nde, Kızılay Meydanı’nda, Diyarbakır Sur’da, İzmir Konak’ta da bunun meyveleri, vatandaşlarımız tarafından hissedilecek.”