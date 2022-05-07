Adalet Bakanı Bozdağ; Irkçılık tohumları ekmek ihanettir

YENİ AKİT ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hasından yaptığı açıklamada, "Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek gaflet değilse ihanettir" dedi.

Göçmenlerle ilgili tartışma üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunları kaydetti; “Türk milletinin birlik ve beraberliği, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukuku; hem milletimizi hem de devletimizi güçlü kılan bitmez tükenmez hazinemizdir. Bu hazineyi korumak için her türlü tedbiri almak, devletimizin aslî görevidir. Hiç kimse, bu hazinemize dokunamayacaktır. Dinimizin,kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış ve bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını,hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır. Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık,kin,nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak;hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir” ifadelerini kullandı.