Adalet Bakanı Bozdağ: Hedefine ulaşan Türkiye gemisi Allah'ın izniyle hedefine ulaşacak

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen toplu açılış töreninde, Türkiye'nin liderini, başkomutanını, Malatya'nın bağrına basacağını, Malatyalıların buradan Türkiye'ye ve dünyaya, "Biz Türkiye'nin liderinin, Türkiye yüzyılının kapısını aralayacak büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın ardındayız, yolundayız" diye selam vereceğini ifade etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin büyük bir değişim içinde olduğunu aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dört bir yanı eserlerle donatıldı, projelerle yeniden adeta ihya edildi. Malatya da bunlardan biri. Dünün olmazları, bugünün olmuşları arasında hayal edilenleri de gerçekleştirmek için Türkiye yüzyılında sırasını bekliyor. Allah'ın izniyle dün bütün zorlukları beraber aştık. Türkiye'nin bugün en büyük sermayesi AK Parti iktidarlarının 20 yıllık başarısının sırrı, siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven ortamıdır. Allah'ın izniyle 17-25 Aralık ihanetini de darbe teşebbüsünü de 27 Nisan e-bildirisine de Cumhuriyet mitinglerini de daha nice kasırgayı, badireyi, siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim, bunun doğurduğu güven ve aziz milletimizle beraber aştık bugünlere geldik. Şimdi yaşanan bazı sıkıntılar var. Emin olun bunları yine liderimizle AK kadrolar, Cumhur İttifakı aşacaktır. Referansımız bizim dün yaptıklarımızdır. Dün yaptık bunu. Geminin kaptanı görevinin başında mı? Başında elhamdülillah. Tayfaları Malatyalılar yanında mı? Yanında elhamdülillah. Gemi yol alıyor mu? Alıyor, defalarca bu gemi güvenle sahili selamete ulaşmış mı? Ulaşmış, yine ulaşacak çünkü bu geminin usta kaptanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nice kasırgayı yara yara giden, mesafe alan, hedefine ulaşan Türkiye gemisi, Allah'ın izniyle yine hedefine ulaşacak, yine elini ovuşturup bekleyen Türkiye düşmanlarının kabusu olacaktır. Durmak yok, durdurulmaya izin vermek yok, geri adım yok, ihanetlere, her türlü çelmelere rağmen dimdik yola devam vaktidir."

- TÜRKİYE'NİN HUZURU, TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HEDEFTE OLDUĞU VURGUSU

Türkiye'nin başarısının anahtarı olan siyasi istikrarın, güçlü iktidarın, iyi yönetimin, güvenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedef olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın bir örnek vereceğim. Malatya'nın evladı Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal Türkiye'ye çağ atlatan nice reformların altına imza attı. Ondan sonra Türkiye'de ne yapıldı, yeni bir dönem açtılar. 18 Kasım 2002 biz geldik. Bu dönemde 10 yılda tam 9 hükümet Türkiye'ye gelmiş. 5 Nisan 1994 ekonomik krizi olmuş, 28 Şubat darbesi olmuş, 21 Şubat 2001 ekonomik krizi olmuş. Ben şimdi Malatyalı kardeşlerime soruyorum, bir ülkede 10 yılda 9 hükümet gelir, 9 hükümet gider, 2 ekonomik kriz, 1 darbe olursa o ülkede siyasi istikrar, güçlü iktidar olur mu, o ülkede iyi yönetim olur mu, o ülkede güven olur mu? Olmaz. Onun için istikrarsızlıktan, krizden, koalisyondan, kaostan beslenen herkes eskiye dönmek istiyor. 'İstikrarsızlık olursa bize ekmek doğar, kaos olursa, kriz olursa koalisyonda bize de yer çıkar' diye bekliyorlar."

Krizlerde Malatya'nın, Türkiye'nin kaybettiğini aktaran Bozdağ, "Eğer Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetiminden sonra yerine Adnan Menderes Türkiye'yi yönetseydi ondan sonra 65-69 arasındaki gibi Demirel Türkiye'yi yönetseydi ondan sonra Malatya'nın evladı Özal gibi bir lider Türkiye'yi yönetseydi arkasından da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yönetseydi o aradaki çapsız, beceriksiz yönetimler olmasaydı acaba bugün Türkiye'nin ekonomisi nerede olurdu, siyasi gücü nerede olurdu, kudreti nerede olurdu? Türkiye nasıl bir Türkiye, Malatya nasıl bir Malatya olurdu? Onun için değerli Malatyalı kardeşlerim, güçlü liderlerden iktidarlardan korkanlardan, istikrarsızlıktan beslenenlerden kendine de fayda yok ailesine de fayda yok, milletine de fayda yok, hiç kimseye fayda yok." diye konuştu.

- "BUGÜN TÜRKİYE HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE"

Bakan Bozdağ, bugün güçlü Türkiye'nin var olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Eğer pandemi sürecinde başkanlık sistemi olmasaydı, Ukrayna-Rusya savaşı devam eden ortamda parlamenter sistem olsaydı, enflasyonun, ekonominin bütün dünyada herkesi etkilediği dönemde acaba eski Türkiye'nin kodlarıyla yönetilen bir Türkiye olsaydı şimdi kaç başbakan istifa ederdi, kaç hükümet değişirdi? Bakın parlamenter sistemin merkezi İngiltere'de daha iki ay olmadı, 2 başbakan değişti. Burada kazanç olur mu? Onun için birliğimizin, dirliğimizin hedefe konduğunu, siyasi istikrarımızın hedefte olduğunu asla unutmayacağız. Bugün Türkiye huzur ve güven içerisinde. Ukrayna'nın en kudretli insanı olsanız bir kıymeti var mı? Suriye'nin başkanı olsanız bir önemi var mı? Afganistan'ın en zengini olsanız bir kıymeti var m? Irak'ta en güçlü olsanız bir anlamı var mı? Ailenizle huzur içinde bir kahvaltı yapamadığınız yerin size bir katkısı olabilir mi? Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, birliğimizi dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amerika'nın, AB'nin, başkalarının gündemiyle Türkiye'de yol almak isteyenlere izin ve fırsat vermesin. Ben eminim Malatyalılar buna izin vermeyecektir."

Başkanlık sisteminin etkisine dikkati çeken Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın dönüştürücü gücü çok yüksek. Şimdi bu Kılıçdaroğlu, AK Parti sayesinde, başkanlık sistemi sayesinde helalleşmeyi öğrendi. Öğrettik Allah'ın izniyle şimdi yetmedi seyit olduğunu etrafındakiler yayıyor, seyitliği de övmeye başladı. Yetmedi Kur'an kursuna gitmeden hafız olduğunu söylüyorlar, hafızlığıyla da övünmeye başladı. Yani Tayyip Bey sadece Türkiye'yi değil değişmez olan CHP'nin bu kodlarını da Allah'ın izniyle değiştiriyor, bu değişim devam edecek. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı Malatyalıların iradesiyle olacak." dedi.

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